ГФС прогнозирует рост возмещения НДС до 60%
В апреле-мае почти 50% от общей суммы возмещения налога на добавленную стоимость в 2017 году возвращено плательщикам. При этом 97% НДС плательщикам возмещено по результатам камеральных проверок, сообщила и. о. директора департамента налогов и сборов с юридических лиц Государственной фискальной службы Елена Антипова.
По ее словам, при заявленных к возмещению в апреле-мае 19,8 млрд грн плательщикам возвращено 21 млрд грн бюджетного возмещения.
В целом ожидается, что с начала 2017 года плательщикам будет возмещено 57,9 млрд грн НДС. Это на 60,4%, или на 28,1 млрд грн превысит показатель соответствующего периода прошлого года.
"Все этапы возмещения плательщики могут отслеживать благодаря электронному реестру, который введен с 1 апреля этого года. Он формируется автоматически", - подчеркнула Антипова.
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