Данилюк отреагировал на просьбу депутатов его уволить
Министр финансов Александр Данилюк на своей странице в Facebook ответил на просьбу депутатов комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики о его увольнении.
"Достаточно просмотреть текст и становится понятным его предвзятость и манипулятивность. Даже некоторые из подписантов согласились с этой оценкой, когда разговаривали со мной", - написал министр.
По его мнению, такая просьба свидетельствует о личных нездоровых амбициях некоторых членов комитета и их желании сохранить коррупционные схемы". "Важным является то, что работа Минфина ценится и поддерживается и президентом и премьер-министром и часто используется как пример успеха реформ в стране", - добавил Данилюк.
Ранее сегодня стало известно, что часть депутатов парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики во потребовала от премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Данилюка.
"Президент Петр Порошенко дал команду "фас" на увольнение Данилюка. Делаться это будет руками верного исполнителя Нины Южаниной, которая не делает ни малейших движений без согласования с Банковой и Игорем Кононенко", - написал входящий в комитет депутат Самопомощи Андрей Журжий.
Позже глава комитета Нина Южанина сообщила, что считает заявление Журжия политическим пиаром. "Отдельным представителям объединения Самопомощь в последнее время не хватает поводов для политического пиара. Поэтому А.Журжий в очередной раз пытается превратить в политический скандал поиски путей налаживания конструктивного сотрудничества с правительством большинства членов Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики", - написала она у себя в Facebook.
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