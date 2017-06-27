Россия на две недели вывела деньги из ФРС из-за санкций

В марте 2014 года страна-агрессор на полмесяца вывела $115 млрд из Федерального резервного банка в связи с санкциями

Фото: EPA

Россия в марте 2014 года на время вывела активы на сумму $115 млрд из Федерального резервного банка Нью-Йорка в связи с санкциями за аннексию Крыма. Об этом сообщает Reuters.



Примерно через две недели эти средства вернулись на счет. Но с тех пор за ним наблюдают, чтобы проследить, какие санкции заставят Россию выводить резервы, рассказал бывший сотрудник Федеральной резервной системы (ФРС).



За последние 15 лет власти США несколько раз получали от ФРС ключевую информацию о непубличных действиях правительств других стран.



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ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

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