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Порошенко подписал закон об иностранных инвестициях

27.06.2017 15:39
Глава государства подписал законопроект об иностранных инвестицих, принятый парламентом в конце мая
Фото: пресс-служба АП

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно устранения барьеров для привлечения иностранных инвестиций".

Верховная Рада приняла этот законопроект 23 мая.

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и законов Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства", "О занятости населения", "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус", которыми совершенствуется порядок выдачи вида на жительство в Украине и предоставления разрешений на использование труда иностранцев и лиц без гражданства.

"Внедрение норм закона в целом приведет к положительным последствиям по созданию привлекательных инвестиционных условий для иностранных инвесторов, за счет упрощения порядка трудоустройства иностранных работников, предоставление права получать вид на жительство в Украине иностранным инвесторам, которые имеют существенное участие в украинских предприятиях, но не трудоустроены на них для контроля за деятельностью таких предприятий", - отмечает пресс-служба АП.

Закон вступает в силу через три месяца со дня его опубликования.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Инвестиции, Законотворчество, Порошенко Петр
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