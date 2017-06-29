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Минфин начинает реформу ГФС

29.06.2017 10:45
Министерство финансов сообщило о старте проекта по реформированию ГФС

Министерство финансов планирует провести оптимизацию процессов, усилить основные функции ГФС, повысить эффективность администрирования налогов и улучшить качество услуг. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.

"Проект будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании", - указывает министерство.

Проект будет трехуровневым. Первый уровень - это наблюдательный совет, в состав которой войдут представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, а именно: минфин США, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, минфин Канады, минфин Германии, погранично-таможенная служба США, представители ЕС.

Наблюдательный совет координирует проект, утверждает цели и мониторит реализацию проекта.

Второй уровень - комитет управления, в который входят министр финансов, председатель ГФС, заместитель председателя ГФС, госсекретарь Минфина и менеджер проекта.

Этот комитет будет встречаться еженедельно для обсуждения процесса реализации реформы. В сферу его компетенции входит определение приоритетов, постановка задач и решения спорных вопросов.

Третий уровень - группа внедрения реформы, в которую входят представители Минфина, ГФС, МВФ, команд поддержки реформ при Минфине и ГФС, и международные консультанты.

Эта группа будет работать над практическим внедрением изменений по разным направлениям, среди которых аудит, сервисная служба, соблюдения законодательства, налаживания внутренних процессов в ГФС.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Министерство финансов, Налогообложение, ГФС
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