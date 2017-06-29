Минфин начинает реформу ГФС
Министерство финансов планирует провести оптимизацию процессов, усилить основные функции ГФС, повысить эффективность администрирования налогов и улучшить качество услуг. Об этом ведомство сообщает на официальном сайте.
"Проект будет внедряться Минфином и ГФС при поддержке консультантов международной консалтинговой компании", - указывает министерство.
Проект будет трехуровневым. Первый уровень - это наблюдательный совет, в состав которой войдут представители западных правительственных структур, международных организаций и фондов, а именно: минфин США, МВФ, Европейский банк реконструкции и развития, минфин Канады, минфин Германии, погранично-таможенная служба США, представители ЕС.
Наблюдательный совет координирует проект, утверждает цели и мониторит реализацию проекта.
Второй уровень - комитет управления, в который входят министр финансов, председатель ГФС, заместитель председателя ГФС, госсекретарь Минфина и менеджер проекта.
Этот комитет будет встречаться еженедельно для обсуждения процесса реализации реформы. В сферу его компетенции входит определение приоритетов, постановка задач и решения спорных вопросов.
Третий уровень - группа внедрения реформы, в которую входят представители Минфина, ГФС, МВФ, команд поддержки реформ при Минфине и ГФС, и международные консультанты.
Эта группа будет работать над практическим внедрением изменений по разным направлениям, среди которых аудит, сервисная служба, соблюдения законодательства, налаживания внутренних процессов в ГФС.
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