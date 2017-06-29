В мае бюджет сведен с профицитом 26,5 млрд грн
Государственный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 26,47 млрд грн - по сравнению с 26,45 млрд грн дефицита за аналогичный период предыдущего года. Об этом Национальный банк Украины сообщает на официальном сайте.
Как сообщается, доходы госбюджета за этот период составили 325,77 млрд грн, расходы - 300,04 млрд грн.
Согласно приведенным данным, сводный бюджет Украины за январь-май 2017 года выполнен с профицитом на уровне 50,48 млрд грн по сравнению с 3,78 млрд грн дефицита за аналогичный период 2016 года.
Доходы сводного бюджета за этот период составили 408,87 млрд грн, расходы - 359,03 млрд грн.
Дефицит госбюджета Украины по итогам 2016 года составил 70,13 млрд грн, или 2,9% ВВП. Бюджет на этот год предусматривает доходы в размере 731 млрд грн, расходы - 800 млрд грн, предельный уровень дефицита - 77,5 млрд грн, или 3% ВВП.
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