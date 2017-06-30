Сбалансировать Пенсионный фонд можно за семь лет - Минфин
Сбалансировать бюджет Пенсионного фонда реально за семь лет, если Верховная Рада в ближайшее время примет законопроекты, которые позволят провести пенсионную реформу. Об этом сказала первый заместитель министра финансов Украины Оксана Маркарова, сообщает Укринформ.
"Если мы примем ту реформу, которую правительство уже направило на рассмотрение Верховной Рады и просит депутатов поддержать ее, которую мы разработали вместе с международными партнерами, то это нам позволит в долгосрочной перспективе за семь лет сбалансировать Пенсионный фонд", - сказала Маркарова.
Она напомнила, что сейчас дефицит Пенсионного фонда Украины составляет 141 млрд грн.
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