Платежный баланс в течение двух месяцев остается профицитным
Платежный баланс Украины в мае второй месяц подряд сведен с профицитом в размере $357 млн (в апреле - $970 млн). Об этом национальный банк Украины (НБУ) сообщает на официальном сайте.
"Этому способствовал существенный чистый приток средств по финансовому счету, который компенсировал дефицит текущего счета платежного баланса", - объясняет НБУ.
Дефицит текущего счета составил $194 млн в мае по предварительным данным. При этом в мае прошлого года сальдо было положительным - $293 млн. Отрицательное сальдо текущего счета в мае этого года объясняется прежде всего существенным ростом объемов энергетического импорта. это стало причиной расширением дефицита внешней торговли товарами до $702 млн со $133 млн в мае прошлого года.
В мае рост экспорта в годовом измерении ускорился до 21,4% в годовом выражении благодаря возобновлению роста внешних поставок продукции металлургии. Ускорение роста импорта товаров в мае в годовом выражении до 40,9% произошло прежде всего в результате наращивания энергетического импорта.
В целом по итогам января-мая 2017 года дефицит текущего счета платежного баланса составил $1,1 млрд и остался почти на уровне соответствующего периода прошлого года.
Благодаря наличию профицита сводного платежного баланса в мае продолжался рост международных резервов, отмечает НБУ. По состоянию на 1 июня они составили $17,6 млрд, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,7 месяца.
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