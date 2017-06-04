МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы
Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали разработанный правительством законопроект о реформировании пенсионной системы Украины. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.
Отмечается, что точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Владимир Гройсман, непосредственно участвовавший в переговорах с главой миссии МВФ Роном ван Роденом.
"Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который основывается на лучшем мировом опыте и дает ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом", - говорится в сообщении.
Также на сайте Кабмина опубликованы оригиналы писем Фонда и Всемирного банка в поддержку реформы.
"По итогам наших дальнейших обсуждений на этой неделе мы выражаем свою поддержку законопроекту в его текущей форме. Сейчас будет важно получить поддержку этого законопроекта парламентом, сохранив в нем все основные элементы реформы, по которым мы достигли взаимопонимания", - говорится в письме главы миссии МВФ Рона ван Родена.
Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен в свою очередь отмечает, что проект пенсионной реформы "представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы с целью вернуть ее на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней".
Читайте также: Кабмин готов представить пенсионную и медицинскую реформы
29 мая 2017 года вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительственный проект пенсионной реформы нуждается в существенной доработке.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7645
-
6455
-
6425
-
6104
-
5943
- МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы 18:37
- Сделку по продаже Сбербанка закроют через 2 месяца - Гуцериев 02.06.17 18:00
- Госдолг вырос до $74,3 млрд - Минфин 02.06.17 17:48
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,275/26,29 02.06.17 17:26
- НБУ запретил банкам обслуживать компании из санкционного списка 02.06.17 16:28