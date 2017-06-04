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МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы

04.06.2017 18:37
На сайте правительства опубликованы оригиналы писем Фонда и Всемирного банка в поддержку реформы
Фото: EPA

Международный валютный фонд и Всемирный банк поддержали разработанный правительством законопроект о реформировании пенсионной системы Украины. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Отмечается, что точку в переговорном процессе поставил премьер-министр Владимир Гройсман, непосредственно участвовавший в переговорах с главой миссии МВФ Роном ван Роденом.

"Результатом переговоров стало утверждение сбалансированного, комплексного документа, который основывается на лучшем мировом опыте и дает ответы на те вызовы и проблемы, которые остро стоят сегодня перед украинским государством и обществом", - говорится в сообщении.

Также на сайте Кабмина опубликованы оригиналы писем Фонда и Всемирного банка в поддержку реформы.

"По итогам наших дальнейших обсуждений на этой неделе мы выражаем свою поддержку законопроекту в его текущей форме. Сейчас будет важно получить поддержку этого законопроекта парламентом, сохранив в нем все основные элементы реформы, по которым мы достигли взаимопонимания", - говорится в письме главы миссии МВФ Рона ван Родена.


Директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен в свою очередь отмечает, что проект пенсионной реформы "представляет собой значительное усилие для всестороннего реформирования украинской пенсионной системы с целью вернуть ее на устойчивый фискальный путь, обеспечить социальную справедливость, а также укрепить стимулы для участия в ней".

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29 мая 2017 года вице-премьер-министр Павел Розенко заявил, что правительственный проект пенсионной реформы нуждается в существенной доработке.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: МВФ
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