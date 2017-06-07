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Четвертая часть налогового долга принадлежит сотне физлиц

07.06.2017 09:54
На 5 мая 2017 общий налоговый долг ФЛП составляет 3,8 млрд грн
Фото - iStock/Global Images Ukraine

Четвертая часть налогового долга ФЛП принадлежит сотне физических лиц-предпринимателей. Об этом сообщает сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.

На 5 мая 2017 общий налоговый долг ФЛП составляет 3,8 млрд грн. В то время налоговый долг топ-должников равен 1,1 млрд грн.

Государственная фискальная служба не различает налоговый долг, лежащий на бизнесе, от личного налогового долга. Так крупнейший должник - Волчков Валерий Николаевич имеет налоговый долг в 280 млн грн, однако этот долг числится за ним, как за физическим лицом.

Ярина Роман Александрович (97 млн), Моисеева Лилия Эдуардовна (52 млн), Другак Владимир Иванович (27 млн) - лидеры по неуплате налогов. Они имеют такие налоговые долги как физические лица-предприниматели.

"Криминальное дело за неуплату долга может открываться только в некоторых случаях. Во-первых, должны быть доказательства умышленной невыплаты долга: выведение средств за границу, переведение средств и активов на другие компании. Во-вторых, сумма долга в зависимости от ситуации должна превышать от 800 тыс. до 4 млн грн", - рассказала старший советник, руководитель налоговой практики Соколовский и Партнеры Наталья Куриленко,.

Топ-должников ФЛП можно посмотреть здесь

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: налоги, долг
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