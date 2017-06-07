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S&P подтвердил рейтинг США на уровне AA+

07.06.2017 11:35
Рейтинг США по версии S&P подвержден на уровне AA+ со "стабильным" прогнозом
Фото: EPA

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне AA+ со "стабильным" прогнозом.

Согласно сообщению на официальном сайте S&P, краткосрочный суверенный рейтинг подтвержден на уровне A-1+.

Агентство отмечает устойчивую и многопрофильную экономику Штатов и гибкую экономическую политику, которая поддерживает рейтинги на текущих уровнях. Кроме того, высокие рейтинги обеспечены уникальным статусом эмитента главной мировой резервной валюты", - говорится в сообщении агентства.

К снижению рейтингов может привести существенное смягчение налоговой политики.

S&P ожидает роста экономики США на 2,3% в текущем году после роста на 1,6% в 2016 году.

В 2018-2019 годах рост реального ВВП, по прогнозам, составит в среднем 2,2%.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Рейтинг, Экономика, США, Standard & Poor's
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