S&P подтвердил рейтинг США на уровне AA+
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне AA+ со "стабильным" прогнозом.
Согласно сообщению на официальном сайте S&P, краткосрочный суверенный рейтинг подтвержден на уровне A-1+.
Агентство отмечает устойчивую и многопрофильную экономику Штатов и гибкую экономическую политику, которая поддерживает рейтинги на текущих уровнях. Кроме того, высокие рейтинги обеспечены уникальным статусом эмитента главной мировой резервной валюты", - говорится в сообщении агентства.
К снижению рейтингов может привести существенное смягчение налоговой политики.
S&P ожидает роста экономики США на 2,3% в текущем году после роста на 1,6% в 2016 году.
В 2018-2019 годах рост реального ВВП, по прогнозам, составит в среднем 2,2%.
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