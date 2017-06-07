S&P подтвердил рейтинг США на уровне AA+

Рейтинг США по версии S&P подвержден на уровне AA+ со "стабильным" прогнозом

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США на уровне AA+ со "стабильным" прогнозом.



Согласно сообщению на официальном сайте S&P, краткосрочный суверенный рейтинг подтвержден на уровне A-1+.



Агентство отмечает устойчивую и многопрофильную экономику Штатов и гибкую экономическую политику, которая поддерживает рейтинги на текущих уровнях. Кроме того, высокие рейтинги обеспечены уникальным статусом эмитента главной мировой резервной валюты", - говорится в сообщении агентства.



К снижению рейтингов может привести существенное смягчение налоговой политики.



S&P ожидает роста экономики США на 2,3% в текущем году после роста на 1,6% в 2016 году.



В 2018-2019 годах рост реального ВВП, по прогнозам, составит в среднем 2,2%.



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