Минфин одолжил 326 млн грн на два года

Вчера Министерство финансов разместило госбонды на 326 млн грн

Министерство финансов вчера, 6 июня, на плановом еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа привлекло в государственный бюджет 325,94 млн грн.



Как сообщает министерство фна официальном сайте, все средства привлечены в результате размещения гривневых бондов сроком обращения два года со средневзвешенной доходностью 14,46% годовых.



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