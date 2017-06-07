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IFC предоставит первый гривневаый кредит

07.06.2017 13:15
Международная финансовая корпорация предоставит первый кредит в гривне компании Auchan Retail
Фото: пресс-служба НБУ

Международная финансовая корпорация (IFC) предоставит первый кредит в гривне, получателем которого выступит компания Auchan Retail. Об этом сообщает IFC на официальном сайте.

IFC выделяет восьмилетний кредит на сумму около 400 млн грн ($15 млн) компании, чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине. Эта программа поможет местным производителям и будет способствовать совершенствованию стандартов деятельности сектора розничной торговли в Украине.

"Теперь мы готовы развернуть программу предоставления индивидуализированных финансовых продуктов украинским клиентам из различных секторов экономики", - отметил глава регионального офиса IFC в Украине и Беларуси Джейсон Пеллмар.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кредит
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