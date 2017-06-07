НБУ и центробанк Турции договорились о сотрудничестве
Национальный банк Украины (НБУ) и Центральный банк Турецкой республики подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.
Согласно сообщению, меморандум подписали исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий и глава центрального банка Турции Мурат Четинкая.
Подписание документа позволит в дальнейшем наладить обмен информацией путем проведения консультаций и обмена опытом на экспертном уровне, проводить исследовательские мероприятия, оказывать техническую помощь.
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