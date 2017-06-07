НБУ и центробанк Турции договорились о сотрудничестве

Национальный банк и центробанк Турции подписали меморандум о сотрудничестве

Национальный банк Украины (НБУ) и Центральный банк Турецкой республики подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.



Согласно сообщению, меморандум подписали исполняющий обязанности председателя НБУ Яков Смолий и глава центрального банка Турции Мурат Четинкая.



Подписание документа позволит в дальнейшем наладить обмен информацией путем проведения консультаций и обмена опытом на экспертном уровне, проводить исследовательские мероприятия, оказывать техническую помощь.



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