В Украине введут электронный контроль оборота алкоголя и табака
Кабинет министров сегодня, 7 июня, одобрил проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно контроля за оборотом алкогольных напитков и табачных изделий". Об этом сообщает Правительственный портал.
Документом предлагается внедрить в Украине автоматизированную электронную систему контроля за оборотом подакцизных товаров. Также законопроект уточняет особенности составления акцизной накладной на алкогольные и табачные изделия.
"Если говорить об алкоголе, у нас около 39%, по нашим оценкам, рынка находится в тени", - сообщил министр финансов Александр Данилюк.
По его словам, система должна проследить движение подакцизных товаров от производителя до конечного потребителя.
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