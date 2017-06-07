Налоговые поступления с начала года выросли на 38% - ГФС

В январе-мае в общий фонд госбюджета поступило 304 млрд грн налогов и сборов

Налоговые поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-мае составили 304,2 млрд грн. Об этом сообщает Государственная фискальная служба (ГФС) на официальном сайте.



По сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель вырос на 28,4%, или на 67,3 млрд грн, отмечает ГФС.



Органы ГФС перевыполнили плановые показатели по сбору платежей в общий фонд государственного бюджета на 5,7%. Бюджет дополнительно получил 16,4 млрд грн. "Налоговых платежей собрано 189,5 млрд грн, что больше плана на 1,3 млрд грн, таможенных - 114,7 млрд грн, или на 15,2 млрд грн больше", - сообщил и.о. главы ГФС Мирослав Продан.



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