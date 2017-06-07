Экономика Австралии растет непрерывно в течение 26 лет

Австралия показывает непрерывный рост ВВП почти 26 лет

Австралия показывает непрерывный рост экономики уже почти 26 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные правительства Австралии.



По данным правительства, австралийская экономика в последний раз переживала рецессию в 1991 году, что позволяет судить о том, что страна приближается к мировому рекорду, которого достигали только Нидерланды до кризиса 2008 года.



В частности, рост ВВП Австралии в I квартале текущего года составил 0,3%, при этом превысив прогнозируемый уровень. Предыдущий квартал показал экономический рост в 1,1%.



По мнению экономистов агентства Reuters, замедление рекордной скорости роста экономики Австралии связано с приростом внутреннего потребления из-за низкого роста зарплаты и высокие ипотечные долги населения. При этом стимулировал рост ВВП сектор услуг, тогда как экспорт - в частности железной руды и угля - просел из-за плохой погоды.



Центробанк страны ожидает продолжения положительной макроэкономической динамики.





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