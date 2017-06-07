Экономика Австралии растет непрерывно в течение 26 лет
Австралия показывает непрерывный рост экономики уже почти 26 лет. Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные правительства Австралии.
По данным правительства, австралийская экономика в последний раз переживала рецессию в 1991 году, что позволяет судить о том, что страна приближается к мировому рекорду, которого достигали только Нидерланды до кризиса 2008 года.
В частности, рост ВВП Австралии в I квартале текущего года составил 0,3%, при этом превысив прогнозируемый уровень. Предыдущий квартал показал экономический рост в 1,1%.
По мнению экономистов агентства Reuters, замедление рекордной скорости роста экономики Австралии связано с приростом внутреннего потребления из-за низкого роста зарплаты и высокие ипотечные долги населения. При этом стимулировал рост ВВП сектор услуг, тогда как экспорт - в частности железной руды и угля - просел из-за плохой погоды.
Центробанк страны ожидает продолжения положительной макроэкономической динамики.
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