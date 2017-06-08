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Антимонопольный комитет разрешил ICU купить конкурента

08.06.2017 12:02
Антимонопольный комитет разрешил ICU купить долю в уставном капитале Укрсиб Кэпитал Мендежмент

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании по управлению активами Инвестиционный капитал Украина (ICU) приобрести долю в уставном капитале АПФ Укрсиб Кэпитал Мендежмент. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"Предоставлено разрешение компании по управлению активами Инвестиционный капитал Украина (Киев) на приобретение доли в уставном капитале компания по управлению активами Администратор пенсионных фондов Укрсиб Кэпитал Менеджмент (Киев), что обеспечивает превышение 50 % голосов в высшем органе управления общества", - гласит сообщение.

Группа ICU создана в 2006 году, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят компания Инвестиционный капитал Украина, банк Авангард, а также Тройка Диалог Украина.

Укрсиб Кэпитал Мендежмент основан в 2013 году как компания по управлению активами группы УкрСиббанка.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: АМКУ
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