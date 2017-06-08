ЕБРР вслед за IFC выдал первый кредит в гривне
Европейский банк реконструкции и развития выдал первый кредит в гривне. Об этом сообщил генеральный директор OTP Лизинг Андрей Павлушин, пишет FinClub.
Лизинговая компания привлекла $20 млн в эквиваленте сроком на три года.
"Эти средства нам нужны для расширения бизнеса. Мы подписали ряд программ с агропроизводителями: предоставляем финансирование в гривне. Раньше мы привлекали средства в OTP Bank, однако выбрали уже все лимиты, поэтому вынуждены были искать новых партнеров", - объяснил Павлушин.
Вчера Международная финансовая корпорация объявила, что предоставит первый кредит в гривне, получателем которого выступит компания Auchan Retail.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7213
-
4587
-
3185
-
3014
-
2971