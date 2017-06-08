ЕБРР вслед за IFC выдал первый кредит в гривне

ЕБРР выдал первый в истронии гривневый кредит компании OTP Лизинг

Европейский банк реконструкции и развития выдал первый кредит в гривне. Об этом сообщил генеральный директор OTP Лизинг Андрей Павлушин, пишет FinClub.



Лизинговая компания привлекла $20 млн в эквиваленте сроком на три года.



"Эти средства нам нужны для расширения бизнеса. Мы подписали ряд программ с агропроизводителями: предоставляем финансирование в гривне. Раньше мы привлекали средства в OTP Bank, однако выбрали уже все лимиты, поэтому вынуждены были искать новых партнеров", - объяснил Павлушин.



Вчера Международная финансовая корпорация объявила, что предоставит первый кредит в гривне, получателем которого выступит компания Auchan Retail.



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