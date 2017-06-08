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ЕБРР вслед за IFC выдал первый кредит в гривне

08.06.2017 14:27
ЕБРР выдал первый в истронии гривневый кредит компании OTP Лизинг
Фото: cbw.ge

Европейский банк реконструкции и развития выдал первый кредит в гривне. Об этом сообщил генеральный директор OTP Лизинг Андрей Павлушин, пишет FinClub.

Лизинговая компания привлекла $20 млн в эквиваленте сроком на три года.

"Эти средства нам нужны для расширения бизнеса. Мы подписали ряд программ с агропроизводителями: предоставляем финансирование в гривне. Раньше мы привлекали средства в OTP Bank, однако выбрали уже все лимиты, поэтому вынуждены были искать новых партнеров", - объяснил Павлушин.

Вчера Международная финансовая корпорация объявила, что предоставит первый кредит в гривне, получателем которого выступит компания Auchan Retail.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ЕБРР, Кредит
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