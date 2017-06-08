ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании сегодня, 8 июня, принял решение сохранить базовую процентную ставку на прежнем уровне - 0%. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
Ставка по депозитам и маржинальная ставка остались на прежних уровнях: -0,4% и 0,25%, соответственно.
Программа выкупа активов также осталась в прежнем объеме - €60 млрд ежемесячно с апреля по декабрь текущего года.
ЕЦБ улучшил прогноз роста ВВП еврозоны - до 1,9% в текущем году и 1,8% и 1,7% в 2018 и 2019 гг.
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