Британская компания поможет КГГА реструктуризировать долги

Британская компания White & Case будет консультировать КГГ по вопросу реструктуризации долгов

Департамент финансов исполнительного органа Киевской городской государственной администрации намерен заключить с британской компанией White & Case договор об оказании консультативных юридических услуг на сумму 19,5 млн грн. Об этом свидетельствуют данные портала публичных закупок ProZorro, сообщает Радио Свобода.



Компания будет консультировать Киевсовет по вопросам изменения условий действующих займов, выпуска и продажи долговых обязательств города в 2017 году. Услуги должны быть предоставлены до 31 декабря 2017 года.



Компания White & Case, наряду с французским Lazard Freres, определены как советники при реструктуризации долгов государственных предприятий, банков и местных органов власти Украины.



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