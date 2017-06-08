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НБУ перечислил третий транш прибыли в госбюджет

08.06.2017 17:52
Нацбанк перечислил в госбюджет еще 5 млрд грн прибыли
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) перечислил третий транш прибыли в государственный бюджет Украины в объеме 5 млрд грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

"Учитывая сегодняшнюю операцию, с начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ на сумму 20 млрд грн (21 апреля и 10 мая этого года соответственно)", - уточняет НБУ.

Из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в госбюджет в течение этого года, осталось перечислить еще 24,4 млрд грн.

Ранее сообщалось, что доходы госбюджета в апреле выросли на 85,7% в годовом выражении (по сравнению с апрелем прошлого года). Основной рост дали конфискованные 29,7 млрд грн беглого экс-диктатора Виктора Януковича и 10 млрд грн прибыли НБУ, перечисленные 24 апреля.

10 мая Нацбанк перечислил второй транш прибыли в размере 5 млрд грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Нацбанк, Госбюджет
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