НБУ перечислил третий транш прибыли в госбюджет
Национальный банк Украины (НБУ) перечислил третий транш прибыли в государственный бюджет Украины в объеме 5 млрд грн. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.
"Учитывая сегодняшнюю операцию, с начала года было уже перечислено три транша прибыли НБУ на сумму 20 млрд грн (21 апреля и 10 мая этого года соответственно)", - уточняет НБУ.
Из общей суммы прибыли НБУ в 44,4 млрд грн, которая должна быть перечислена в госбюджет в течение этого года, осталось перечислить еще 24,4 млрд грн.
Ранее сообщалось, что доходы госбюджета в апреле выросли на 85,7% в годовом выражении (по сравнению с апрелем прошлого года). Основной рост дали конфискованные 29,7 млрд грн беглого экс-диктатора Виктора Януковича и 10 млрд грн прибыли НБУ, перечисленные 24 апреля.
10 мая Нацбанк перечислил второй транш прибыли в размере 5 млрд грн.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
7247
-
4597
-
3192
-
3026
-
2979