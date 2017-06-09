Британский фунт потерял 2% в паре с долларом на фоне выборов
Британский фунт подешевел к доллару на 2% на фоне парламентских выборов в Великобритании. Как сообщает Bloomberg, курс фунта опустился ниже $1,27.
Евро на открытии европейской сессии стоил $1,1212. Вчерашнюю сессию единая европейская валюта завершила на отметке $1,1215.
Ранее сегодня сообщалось, что консерваторы не смогли получить абсолютное большинство на досрочных парламентских выборах Великобритании. Однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не намерена уходить в отставку.
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