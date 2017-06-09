Британский фунт потерял 2% в паре с долларом на фоне выборов

После сообщения об итогах выборов в Великобритании фунт подешевел на 2% в паре с долларом

Фото: EPA

Британский фунт подешевел к доллару на 2% на фоне парламентских выборов в Великобритании. Как сообщает Bloomberg, курс фунта опустился ниже $1,27.



Евро на открытии европейской сессии стоил $1,1212. Вчерашнюю сессию единая европейская валюта завершила на отметке $1,1215.



Ранее сегодня сообщалось, что консерваторы не смогли получить абсолютное большинство на досрочных парламентских выборах Великобритании. Однако премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не намерена уходить в отставку.



Читайте также: Британия отвергла правительство жесткого Brexit



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter