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Британский фунт потерял 2% в паре с долларом на фоне выборов

09.06.2017 11:56
После сообщения об итогах выборов в Великобритании фунт подешевел на 2% в паре с долларом
Фото: EPA

Британский фунт подешевел к доллару на 2% на фоне парламентских выборов в Великобритании. Как сообщает Bloomberg, курс фунта опустился ниже $1,27.

Евро на открытии европейской сессии стоил $1,1212. Вчерашнюю сессию единая европейская валюта завершила на отметке $1,1215.

Ранее сегодня сообщалось, что консерваторы не смогли получить абсолютное большинство на досрочных парламентских выборах Великобритании. Однако премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй не намерена уходить в отставку.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Курсы валют, ЕС, Brexit
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