Brexit и его бизнес-аспект

Сможет ли экономика Великобритания выдержать "развод" с Европейским союзом

Почти год назад британцы проголосовали (52% против 48%) за выход из Европейского союза. Многие ожидали, что это голосование приведет к серьезной экономической неустойчивости. Но до настоящего времени экономика показала себя достаточно устойчивой, хотя с приближением к досрочным всеобщим выборам на этой неделе появились признаки того, что рост инфляции сказывается на потребителях и некоторых фирмах. Вопрос заключается в том, сможет ли экономика выдержать процедуру фактического развода с Европейским союзом.



После голосования по Brexit, оперативные действия Банка Англии помогли успокоить финансовые рынки и поддержать текущие процессы кредитования. В отличие от мирового финансового кризиса 2008 года, стоимость кредита для большинства фирм и домашних хозяйств в Соединенном Королевстве не поднялась; скорее наоборот, она снизилась. Тем временем, британские потребители делали то, что они умеют лучше всего делать: тратить свои деньги в магазинах и в интернете. Расходы домохозяйств поддержали общий рост экономики на уровне около 2% в прошлом году.



Большим изменением на финансовых рынках стало резкое падение стоимости фунта стерлингов. Но этот низкий курс помог повысить конкурентоспособность британских экспортеров. В апреле исследование трендов промышленности, проведенное Конфедерацией британской промышленности (где я являюсь главным экономистом), показало самый крупный рост производственных заказов с 2011 года. Но это палка о двух концах: британские промышленники, вследствие роста цен импорта, сталкиваются также с быстрым ростом средних удельных затрат на единицу продукции начиная с 2011 года.



Снижение стоимости фунта может также повредить домохозяйствам. Инфляция потребительских цен в этом году растет и находится на уровне, близком к 3%. Однако, учитывая меняющуюся динамику рынка труда и снижение темпа роста производительности труда, средний прирост заработной платы вряд ли будет больше 2,5%. Поэтому реально средний доход домашних хозяйств, скорее всего, останется неизменным или даже уменьшится, негативно сказываясь на потребительских расходах экономики Великобритании.



Хуже всего то, что эти надвигающиеся макроэкономические трудности могут стать незначительными по сравнению с возникающими вопросами на предстоящих переговорах по условиям выхода Великобритании из ЕС, хотя, вероятно, и не по той причине, которую следует ожидать. Главной опасностью для бизнеса, как сказал мне руководитель строительно-инженерной фирмы, может стать то, что планирование всех возможных вариантов выхода Великобритании из ЕС станет долгосрочным и всепоглощающим делом, что вынудит компании упустить из виду свои главные стратегические цели.



Хорошей новостью является то, что до сих пор бизнес-сообщество чувствует себя уверенно. Предприниматели и руководители фирм имеют большой опыт принятия решений в неопределенной обстановке. Поэтому, несмотря на ряд неизвестных в связи с выходом Великобритании из ЕС, они продолжают вкладывать деньги в таких перспективных областях, как облачные вычисления, искусственный интеллект и анализ данных.



Истина же заключается в том, что именно технологическая революция и рост потребления в Азии, а вовсе не отношения Великобритании с ЕС повлияют на принципы ведения бизнеса в течение ближайших нескольких десятилетий. А в процессе переговоров по выходу Великобритания из ЕС очень важно, чтобы компании контактировали с рабочими группами на переговорах и вместе с тем руководители продолжали бы работу по более перспективной бизнес-стратегии развития.



Это не означает, конечно, что мы должны уклоняться от сложностей решения поставленной задачи и игнорировать проблемы, которые принесет Brexit. Наоборот, мы должны встречать эти проблемы лицом к лицу, в том числе некоторые трудные истины, и требовать, чтобы сложные решения принимались как можно скорее.



С точки зрения бизнеса на перспективу, одна из крупнейших проблем Brexit связана с людьми. На данном этапе экономика Великобритании сталкивается с нехваткой квалифицированных кадров: более двух третей компаний не уверены, что они смогут заполнить вакансии высококвалифицированных рабочих мест в течение ближайших 3-5 лет. Долгосрочным решением является повышение уровня образования и профессиональной подготовки по всей Великобритании. Но в краткосрочной перспективе важную роль должна сыграть роль миграция.



Уже сейчас мигранты из стран ЕС - от сезонных рабочих на уборке фруктов и овощей до профессоров, расширяющих кругозор следующего поколения, а также врачи и медсестры, заботящиеся о нашем здоровье - вносят существенный вклад в экономику Великобритании. Во многих организациях и фирмах граждане ЕС составляют свыше 40% работников. Эти граждане ЕС и члены их семей стоят сейчас перед проблемой реальной неопределенности в будущем.



Бизнес-сообщество, в основном, выступает за введение немедленной гарантии, что граждане ЕС, работающие сегодня в Великобритании, будут иметь право продолжать эту работу и в дальнейшем. Аналогичным образом, гражданам Великобритании, работающим в странах ЕС, должно быть предоставлено право оставаться там, где они находятся. Это не только правильно, это грамотная экономическая игра, так как навыки и таланты этой рабочей силы будут играть роль двигателя, который будет приводить в движение компании в ближайшие десятилетия.



Но только граждан ЕС, которые уже сейчас работают в Великобритании, будет недостаточно, чтобы самостоятельно обеспечить достаточную мощность этому двигателю. Именно поэтому Великобритания нуждается в новой, научно-обоснованной иммиграционной системе - и в быстром принятии этой системы. Предприятия, работники и их семьи должны знать к концу этого года, как такая система будет выглядеть, в том числе знать и критерии въезда в страну.



Еще одним важным решением, которое должно быть принято сейчас, это то, что условие "никаких сделок" ‑ это не вариант. Вместо запрещения возможности сотрудничества, как это сделало правительство премьер-министра Терезы Мэй, Великобритания и ЕС должны стремиться к установлению четкой договоренности по вопросам регулирования деловых отношений, обеспечивая компаниям по обе стороны Ла-Манша продолжение деловых связей. Сценария "прекращение связей на берегу Ла-Манша", при котором окончание двухлетнего периода переговоров принесет внезапное изменение в неясном и даже неопределенном режиме регулирования - следует избежать любой ценой.



Если британская экономика должна справиться с выходом Великобритании из ЕС, так же как она справилась с голосованием по Brexit, то правительство, так же как и бизнес, должны минимизировать влияние неопределенности при помощи эффективного управления. Независимо от политической причины затягивания начала серьезных переговоров, нельзя допустить, чтобы экономические вопросы были отодвинуты на задний план при дальнейшем обсуждении.

Рейн Ньютон-Смит ‑ главный экономист Конфедерации британской промышленности

Copyright: Project Syndicate, 2017

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