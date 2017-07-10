Автоматический обмен налоговыми данными в G20 начнется с сентября
Страны Большой двадцатки запустят автоматический обмен налоговой информацией с сентября текущего года. Об этом лидеры G20 сообщили в коммюнике по итогам саммита в Гамбурге, пишет Bloomberg.
"В сентябре 2017 года мы ожидаем начала автоматического обмена данными о финансовых счетах на основе единого стандарта отчетности ОЭСР", - гласит документ.
Сообщается также, что уже более 100 государств присоединились к плану по противодействию размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS).
Участники саммита обещали продолжать оказывать поддержку развивающимся странам в наращивании их налогового потенциала.
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