Из-за агрессии России Украина потеряла 16% ВВП - Гройсман

Ущерб от российской агрессии против Украины составляет как минимум 16% ВВП, отметил премьер-министр

Из-за агрессии Российской Федерации экономика Украины потеряла более 16% ВВП. Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман написал на своей странице в Twitter.



"Нам удалось преодолеть вызовы в экономике. Потеряли из-за агрессии РФ более 16% ВВП. Но мы остановили падение и перешли к экономическому росту", - отметил он на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.



Ранее Национальный банк Украины решил ухудшить прогноз по ВВП Украины на этот год с 1,9% до 1,6%.



Кабинет министров ухудшил прогнозные показатели ВВП и инфляции на 2017 год до 1,8% и 11,2%, соответственно.



МВФ также ухудшил свой прогноз экономического роста для Украины на этот год - до 2% с 2,9%. На 2018 год прогноз, наоборот, улучшился - с 3% до 3,1%.



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