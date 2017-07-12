Минфин продал облигаций на 428 млн грн
12.07.2017 09:15
Проданы ОВГЗ со сроком обращения 1 064 дня на 428,6 млн грн под 14,54% годовых
Министерство финансов Украины 11 июля на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 428,6 млн грн.
По данным Минфина, были проданы ценные бумаги со сроком обращения 1 064 дня на 428,6 млн грн под 14,54% годовых.
На покупку ОВГЗ поступило три заявки, которые были удовлетворены.
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