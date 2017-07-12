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Германия заработала на кризисе в Греции 1,3 млрд евро

12.07.2017 12:01
Кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доход в 1,34 млрд евро
Фото: EPA

Кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доходы в 1,34 млрд евро. Об этом сообщило министерство финансов ФРГ в ответ на запрос фракции "зеленых" в бундестаге, передает DW.

Так, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты на сумму в 393 млн евро. Доля прибыли, полученной ФРГ с 2015 г. в рамках программы Европейского центробанка по выкупу греческих облигаций, составила 952 млн евро.

"Зеленые" призвали правительство ФРГ перечислить Греции эту прибыль, заявив об аморальности заработка на кризисе входящей в еврозону страны.

В июне 2017 г. страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи в сумме 8,5 млрд евро.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Германия, Греция
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