Германия заработала на кризисе в Греции 1,3 млрд евро
Кредиты для Греции и покупка греческих облигаций принесли Германии доходы в 1,34 млрд евро. Об этом сообщило министерство финансов ФРГ в ответ на запрос фракции "зеленых" в бундестаге, передает DW.
Так, кредит Афинам по линии государственного банка KfW принес Берлину проценты на сумму в 393 млн евро. Доля прибыли, полученной ФРГ с 2015 г. в рамках программы Европейского центробанка по выкупу греческих облигаций, составила 952 млн евро.
"Зеленые" призвали правительство ФРГ перечислить Греции эту прибыль, заявив об аморальности заработка на кризисе входящей в еврозону страны.
В июне 2017 г. страны еврозоны согласились выделить Греции очередной транш из пакета помощи в сумме 8,5 млрд евро.
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