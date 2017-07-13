Крупный бизнес заплатил на 20% больше налогов, чем в прошлом году
За первое полугодие 2017 г. плательщики Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы перечислили в госбюджет 128,6 млрд грн налогов, сообщает пресс-служба ГФС.
Этот показатель на 20% или на 21,3 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2016 г.
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 58,3% от общего сбора государственного бюджета налоговых платежей по Украине.
При этом НДС было уплачено 59,1 млрд грн (на 21% больше, чем в первом полугодии 2016 г.), акцизного налога - 28,9 млрд грн (рост на 21%), налога на прибыль - 23,2 млрд грн, части чистой прибыли - 4,3 млрд грн.
Ранее сообщалось, что всего в январе-июне 2017 г. в сводный бюджет поступило 393,6 млрд грн, что на 28,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
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