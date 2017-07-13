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Крупный бизнес заплатил на 20% больше налогов, чем в прошлом году

13.07.2017 13:19
В первом полугодии 2017 г. крупный бизнес перечислил в госбюджет 128,6 млрд грн налогов
Фото: прес-служба НБУ

За первое полугодие 2017 г. плательщики Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы перечислили в госбюджет 128,6 млрд грн налогов, сообщает пресс-служба ГФС.

Этот показатель на 20% или на 21,3 млрд грн больше, чем в первом полугодии 2016 г.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса составила 58,3% от общего сбора государственного бюджета налоговых платежей по Украине.

При этом НДС было уплачено 59,1 млрд грн (на 21% больше, чем в первом полугодии 2016 г.), акцизного налога - 28,9 млрд грн (рост на 21%), налога на прибыль - 23,2 млрд грн, части чистой прибыли - 4,3 млрд грн.

Ранее сообщалось, что всего в январе-июне 2017 г. в сводный бюджет поступило 393,6 млрд грн, что на 28,2% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Налогообложение, ГФС
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