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Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины

13.07.2017 14:16
В 2018 году рост ВВП Украины составит 3,5%, в 2019 году – 4%, прогнозирует Всемирный банк
Фото: EPA

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 г. с 3% до 3,5%, в 2019 г. - с 3% до 4%. Об этом заявил руководителя программ человеческого развития Всемирного банка Фон Зао во время встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Украины, сообщает пресс-служба ТПП.

По словам представителя Всемирного банка, следующий шаг помощи его организации Украине будет основываться на улучшении социальных услуг в Украине.

Кроме того, Зао заявил, что по прогнозам ВБ, в Украине в ближайшие годы будет динамично расти роль частного сектора в процессе реформ.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за российской агрессии Украина потеряла 16% ВВП.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Всемирный банк, ВВП
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