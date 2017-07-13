Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 г. с 3% до 3,5%, в 2019 г. - с 3% до 4%. Об этом заявил руководителя программ человеческого развития Всемирного банка Фон Зао во время встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Украины, сообщает пресс-служба ТПП.
По словам представителя Всемирного банка, следующий шаг помощи его организации Украине будет основываться на улучшении социальных услуг в Украине.
Кроме того, Зао заявил, что по прогнозам ВБ, в Украине в ближайшие годы будет динамично расти роль частного сектора в процессе реформ.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что из-за российской агрессии Украина потеряла 16% ВВП.
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