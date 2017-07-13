В Украине стало меньше наличных денег

На 1 июля 2017 года в наличном обращении находился 331 млрд грн, на 10 млрд грн меньше, чем на начало года

С начала 2017 г. в Украине количество наличных денег в обращении уменьшилась на 10 млрд. грн. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

На 1 июля 2017 г. в наличном обращении находился 331 млрд грн. Банкнот - 328,9 млрд грн (2,8 млрд шт.), монет - 2,04 млрд грн (12,9 млрд шт.).

В среднем на каждого украинца приходится 66 банкнот и 291 монета.

Больше всего в обращении банкнот номиналом 200 грн (20,05%) и монет номиналом 10 коп. (29,58%), а меньше всего - банкнот номиналом 20 грн. (4,76%) и монет номиналом 1 грн. (3,81%).

Ранее сообщалось, что в Украине чаще всего подделывают банкноты номиналом 500 и 50 грн.

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