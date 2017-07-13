Верховная Рада увеличила доходы госбюджета

Верховная Рада утвердила увеличение доходной части госбюджета на 30 млрд грн за счет конфискованных средств окружения Януковича

Верховная Рада сегодня, 13 июля, увеличила доходную часть госбюджета за счет конфискованных средств так называемого окружения Януковича, передает корреспондент LIGA.net.

За законопроект об изменениях в госбюджет на 2017 год №6600 в целом проголосовали 226 депутатов.

Как пояснил, представляя документ, член бюджетного комитета Александр Горбунов, при подготовке изменений ко второму чтению, увеличение по спецфонду за счет конфискованных средств составило почти 30 млрд грн.

Из них на программы обороны и безопасности будет выделено дополнительно почти 6 млрд грн.

28 апреля пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. До принятия сегодняшнего закона эти средства числились в международных резервах Нацбанка.

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