Верховная Рада приняла проект пенсионной реформы в первом чтении
Верховная Рада 13 июля одобрила в первом чтении правительственный проект пенсионной реформы. За основу за проект закона №6614 о внесении изменений в некоторые законодательные акты в части повышения пенсий проголосовали 282 народных депутата, сообщает парламентский корреспондент LIGA.net.
Премьер-министр Владимир Гройсман перед голосованием заявил, что это решение позволит с 1 октября 2017 г. изменить пенсионную систему и ликвидировать дефицит Пенсионного фонда.
Пенсионный возраст при этом, по словам премьера, остается неизменным.
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"Цель реформы - повышение пенсий и постоянная их индексация. Девять миллионов украинцев получат повышенные пенсии", - заявил Гройсман.
Глава правительства призвал депутатов проголосовать решение, а в ходе подготовки ко второму чтению доработать все, что необходимо.
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17 мая 2017 г. законопроект о пенсионной реформе был одобрен Кабмином. Пакет законопроектов по пенсионной реформе был зарегистрирован в Верховной Раде 22 июня. Проведение пенсионной реформы - одно из требований МВФ для получения Украиной очередного транша кредита.
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