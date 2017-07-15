Данилюк сообщил о вмешательстве при внесении изменений в бюджет

При внесении изменений в госбюджет имело место некомпетентное вмешательство, рассказал министр финансов

При внесении изменений в госбюджет Украины имело место некомпетентное вмешательство, которое создало риски по доходной части. Об этом министр финансов Александр Данилюк сообщил на своей странице в Facebook.



"Важно, что удалось увеличить расходы для критических направлений. Заложен дополнительный ресурс для финансирования субсидий, Национальной академии медицинских наук, лечение за рубежом, программы "доступные лекарства" и т.п.", - отметил Данилюк.



Он сообщил также об ожесточенных дискуссиях депутатов и представителей Минфина при рассмотрении изменений на заседании бюджетного комитета.



"Несмотря на принципиальную позицию Минфина по доходам, которые, согласно Бюджетному кодексу, должны обязательно базироваться исключительно на макроэкономических показателях, некоторые депутаты решили кодекс и логику бюджетного процесса проигнорировать", - написал министр.



13 июля Верховная Рада увеличила доходную часть госбюджета за счет конфискованных средств окружения Виктора Януковича.



28 апреля пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. До принятия сегодняшнего закона эти средства числились в международных резервах Нацбанка.



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