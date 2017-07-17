НБУ заявил о существенном росте реализации залогового имущества
В первом полугодии Национальный банк Украины (НБУ) перечислил на погашение задолженности по кредитам рефинансирования 514,7 млн грн. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В НБУ отметили, что в течение этого периода ФГВФЛ реализовал залогового имущества (активы) на 304,7 млн грн, из которых НБУ уже получил 142 млн грн. Подавляющее большинство реализованного имущества, а именно на сумму 283 млн грн, составляли права требования по заложенным НБУ кредитным договорам. Эта сумма более чем 200 раз превышает показатель реализации аналогичных активов в первом полугодии 2016 года (1,3 млн грн).
За отчетный период по самой высокой цене - 120 млн грн - реализованы права требования по кредитному договору, переданному ПАО Банк Финансы и Кредит в залог НБУ.
Также в первом полугодии увеличились объемы согласования НБУ реализации прав требования по заложенным кредитным договорам. Принято 32 решения по реализации прав требования по 36,4 тыс. кредитных договоров, общая задолженность по которым составляет почти 28,9 млн грн.
Напомним, с января 2017 года заложенное имущество реализуется исключительно через систему торгов ProZorro.Продажи.
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