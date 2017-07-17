Биткоин падает, капитализация криптовалют снизилась в 2 раза

Впервые за последние много недель стоимость Bitcoin упала до отметки в $2 тыс.

За последний месяц общая рыночная стоимость криптовалют упала почти в два раза: со $115 млрд до $61 млрд, сообщает CoinDesk.

Падение показали ряд самых популярных криптовалют. Впервые за последние много недель стоимость биткоина упала до отметки в $2 тыс. Ранее стоимость криптовалют активно росла - за один Bitcoin давали почти $3 тыс. Самой низкой была оценка в $1840. Таким дешевым биткоин не был последние два месяца.

Также упала и популярная криптовалюта Ethereum. За эфир давали около $150, при том, что пиковое значение порой превышало $300. Точной причины такого резкого падения никто не знает.

Все это происходит на фоне массовой популяризации криптовалюты. Во всем мире майнеры скупают видеокарты и другие устройства для добычи криптовалюты, а зарабатывают на этом главные производители железа.

Источник: AIN.ua

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