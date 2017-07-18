Украинцы больше продают валюты, чем покупают
18.07.2017 13:43
По данным НБУ, население в июне продало банкам на $339 млн больше валюты, чем купило
Фото - iStock/Global Images Ukraine
В июне чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему составила $338,6 млн. Об этом сообщается на сайте Национального банка.
По данным НБУ, в июне банки продали наличной валюты населению на $432,5 млн, купили - на $771,1 млн.
С начала текущего года чистая продажа населением валюты составила 1,474 млрд.
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