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Средняя зарплата превысит 7 тыс. грн в июле - Гройсман

19.07.2017 12:11
Глава правительства заявил, что по итогам января-июля средняя зарплата превысила 7 тыс. грн
Владимир Гройсман

Средняя заработная плата в Украине превысит 7 тыс. грн по итогам первого полугодия. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Премьер отметил, что по официальным данным, за январь-май средняя зарплата выросла на 37% - до 6 494 грн, а с учетом июня и июля этот показатель превысит 7 тыс. грн.

Напомним, ранее глава правительства прогнозировал, что в среднесрочной перспективе средняя зарплата в Украине достигнет 10 тыс. грн.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: зарплата, Гройсман
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