Средняя зарплата превысит 7 тыс. грн в июле - Гройсман
Средняя заработная плата в Украине превысит 7 тыс. грн по итогам первого полугодия. Об этом на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
Премьер отметил, что по официальным данным, за январь-май средняя зарплата выросла на 37% - до 6 494 грн, а с учетом июня и июля этот показатель превысит 7 тыс. грн.
Напомним, ранее глава правительства прогнозировал, что в среднесрочной перспективе средняя зарплата в Украине достигнет 10 тыс. грн.
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