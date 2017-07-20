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Минфину поручили профинансировать программу по экономии субсидий

20.07.2017 14:35
Количество получателей субсидий, включенных в списки на право получения компенсации, составляет около 2 млн человек

Финансирование программы по монетизации экономии субсидий должно быть начато незамедлительно. Соответствующее поручение Министерству финансов дал вице-премьер Павел Розенко, передает пресс-служба правительства.

Вице-премьер сообщил, что на 15 июля из 1580 предприятий, предоставляющих услуги по электро- и газоснабжению, 1550 предприятий предоставили органам соцзащиты населения списки субсидиантов, претендующих на получение компенсации.

"Количество получателей субсидий, включенных в списки на право получения компенсации, составляет около 2 млн человек. На сегодня в управление соцзащиты подано ​​761 тыс. заявлений", - отметил Розенко.

Вице-премьер призвал местные власти более активно информировать граждан, имеющих право на получение компенсации, о необходимости представления в местные управления соцзащиты населения заявлений, в которых должны быть указаны реквизиты (банковский счет или отделение Укрпочты) для получения наличных средств. "В течение двух недель эта работа должна быть завершена, чтобы в августе мы уже начали выплачивать средства", - отметил Розенко.

Он сообщил, что наибольшее количество заявлений принято в Кировоградской, Херсонской и Полтавской областях.

Напомним, правительство 26 апреля приняло решение о начале процесса монетизации субсидий. Решение коснется не менее чем 1,5 млн семей, которые смогут получить около 700 грн в качестве единовременной выплаты. Это решение предусматривает денежную выплату, равную стоимости 150 киловатт электроэнергии, если этот ресурс используется для отопления, или 100 кубов газа.

Напомним, 19 июля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство намерено завершить подготовку к монетизации субсидий на оплату услуг ЖКХ до осени.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Розенко, субсидии
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