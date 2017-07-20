Гройсман: Украина тратит 100 млрд грн в год на обслуживание долга
Украина тратит 4% ВВП на обслуживание внешнего долга, что составляет более 100 млрд грн ежегодно. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на форуме по децентрализации в Тернопольской области, передает УНИАН.
"Мы 4% ВВП тратим на то, чтобы обслуживать внешние долги, это больше 100 млрд грн ежегодно", - сказал Гройсман.
По словам премьера, около $5,5 млрд Украина ежегодно расходует из бюджета на покрытие дефицита Пенсионного фонда, 5% ВВП - на безопасность и оборону.
Напомним, по данным Минфина, госдолг Украины составляет 66,8% ВВП, а из его общего объема 70% составляют валютные займы. Государственный и гарантированный государством долг за январь-апрель 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на $3,33 млрд, или на 4,7%, - до $74,31 млрд по состоянию на 30 апреля.
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