МВФ предварительно согласился выделить Греции €1,6 млрд
Члены Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) договорились выделить Греции очередной транш помощи в сумме €1,6 млрд ($1,8 млрд). Об этом МВФ сообщает на официальном сайте.
Договоренность вступит в силу только после того, как Фонд получит от европейских партнеров гарантии того, что греческий госдолг является экономически приемлемым.
"Чтобы договоренность вступила в силу, должно быть принято второе решение Совета директоров", - уточняет МВФ.
В июне директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард призвала Совет одобрить выделение Греции очередного транша. До этого Еврогруппа (совет министров финансов стран еврозоны) достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи в сумме €8,5 млрд. Первый платеж в €7,7 млрд ожидался в начале июля.
Нынешняя программа помощи Греции - третья. Она истекает в августе этого года.
Ранее сегодня сообщалось, что в Греции в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- МВФ предварительно согласился выделить Греции €1,6 млрд 10:46
- Гройсман: Украина тратит 100 млрд грн в год на обслуживание долга 15:22
- Минфину поручили профинансировать программу по экономии субсидий 14:35
- Минфин и ПриватБанк создадут систему верификации бюджетных выплат 12:03
- НБУ упростил условия покупки валюты для ряда операций 08:56
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6067
-
3947
-
3311
-
2661
-
2506