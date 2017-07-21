МВФ предварительно согласился выделить Греции €1,6 млрд

Совет директоров Международного валютного фонда достиг предварительной договоренности о выделении Греции очередного транша финансовой помощи

Члены Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) договорились выделить Греции очередной транш помощи в сумме €1,6 млрд ($1,8 млрд). Об этом МВФ сообщает на официальном сайте.



Договоренность вступит в силу только после того, как Фонд получит от европейских партнеров гарантии того, что греческий госдолг является экономически приемлемым.



"Чтобы договоренность вступила в силу, должно быть принято второе решение Совета директоров", - уточняет МВФ.



В июне директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард призвала Совет одобрить выделение Греции очередного транша. До этого Еврогруппа (совет министров финансов стран еврозоны) достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи в сумме €8,5 млрд. Первый платеж в €7,7 млрд ожидался в начале июля.



Нынешняя программа помощи Греции - третья. Она истекает в августе этого года.



Ранее сегодня сообщалось, что в Греции в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.



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