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МВФ предварительно согласился выделить Греции €1,6 млрд

21.07.2017 10:46
Совет директоров Международного валютного фонда достиг предварительной договоренности о выделении Греции очередного транша финансовой помощи
Фото: EPA

Члены Совета директоров Международного валютного фонда (МВФ) договорились выделить Греции очередной транш помощи в сумме €1,6 млрд ($1,8 млрд). Об этом МВФ сообщает на официальном сайте.

Договоренность вступит в силу только после того, как Фонд получит от европейских партнеров гарантии того, что греческий госдолг является экономически приемлемым.

"Чтобы договоренность вступила в силу, должно быть принято второе решение Совета директоров", - уточняет МВФ.

В июне директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард призвала Совет одобрить выделение Греции очередного транша. До этого Еврогруппа (совет министров финансов стран еврозоны) достигла предварительной договоренности, которая позволит выделить Греции очередной транш макрофинансовой помощи в сумме €8,5 млрд. Первый платеж в €7,7 млрд ожидался в начале июля.

Нынешняя программа помощи Греции - третья. Она истекает в августе этого года.

Ранее сегодня сообщалось, что в Греции в результате землетрясения в Эгейском море погибли как минимум два человека, еще более 100 получили ранения.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Кризис в Греции, Экономика, МВФ
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