МВФ назвал условия для выделения Украине очередного транша
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер. Об этом сообщил на брифинге вчера, 20 июля, заместитель главы департамента коммуникаций МВФ Уильям Мюррей.
"Решение Совета директоров по четвертому пересмотру будет возможно при выполнении условий, необходимых для этого пересмотра. Фокус данного пересмотра - пенсионноая реформа, меры по ускорению приватизации и обеспечение конкретных результатов в антикоррупционной деятельности. В равной степени важно, чтобы программа оставалась на повестке дня; меры в фискальном и энергетическом секторах остаются среди важных программных обязательств", - сказал он.
Мюррей добавил, что и земельная реформа является важным условием EFF. Но учитывая, что реформа нуждается в доработке и достижении консенсуса по основным пунктам, этот структурный маяк был отложен на более позднюю дату в этом году. В течение ближайших месяцев правительство должно провести всю необходимую для земельной реформы подготовительную работу, подчеркнул он.
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