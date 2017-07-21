Минфин начал подготовку бюджета на 2018 год
Министерство финансов завершило подготовительные работы и 19 июля направило всем распорядителям предельные показатели и инструкции по составлению проекта бюджета на следующий год. Об этом написала первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.
"Следующий месяц - активная фаза нашего внутреннего бюджетного процесса: бюджетные запросы и совещания с распорядителями. Отсчет до 15 сентября 2017 запущен", - сообщила она.
На прошлой неделе министр финансов Александр Данилюк говорил, что при внесении изменений в госбюджет на текущий год имело место некомпетентное вмешательство, которое создало риски по доходной части.
13 июля Верховная Рада увеличила доходную часть госбюджета за счет конфискованных средств окружения Виктора Януковича.
28 апреля пресс-служба секретаря СНБО Александра Турчинова сообщила, что $1,5 млрд Януковича и его команды по решению суда конфискованы и будут зачислены в госбюджет. До принятия сегодняшнего закона эти средства числились в международных резервах Нацбанка.
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