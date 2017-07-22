Накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести в 2021 г.
Внедрение накопительного уровня пенсионной системы начнется в 2021 году. Такой прогноз дает министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба министерства.
"Я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы можно начать в 2021 году", - сказал Рева.
Министр также напомнил, что в 2021 году в Украине сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин. Средняя зарплата по стране к этому моменту должна вырасти до 11 тыс. грн, что является предпосылкой.
"То есть, надеюсь, у нас будут все предпосылки для введения накопительного уровня пенсионного обеспечения", - отметил Рева.
Вчера сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.
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