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Накопительную пенсионную систему в Украине могут ввести в 2021 г.

22.07.2017 12:07
По словам министра социальной политики, внедрение накопительной пенсионной системы можно будет начать в 2021 году
Андрей Рева

Внедрение накопительного уровня пенсионной системы начнется в 2021 году. Такой прогноз дает министр социальной политики Андрей Рева, сообщает пресс-служба министерства.

"Я надеюсь на то, что внедрение второго уровня пенсионной системы можно начать в 2021 году", - сказал Рева.

Министр также напомнил, что в 2021 году в Украине сравняется пенсионный возраст для мужчин и женщин. Средняя зарплата по стране к этому моменту должна вырасти до 11 тыс. грн, что является предпосылкой.

"То есть, надеюсь, у нас будут все предпосылки для введения накопительного уровня пенсионного обеспечения", - отметил Рева.

Вчера сообщалось, что Совет директоров Международного валютного фонда приступит к четвертому пересмотру программы расширенного финансирования EFF с Украиной после принятия пенсионной реформы, ускорения приватизации и принятия ряда антикоррупционных мер.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Экономика Украины: прогнозы и итоги, Пенсия
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