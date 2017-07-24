Официальные курсы банковских металлов на 24.07.2017

Нацбанк Украины установил на 24 июля следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 322909,67 грн;

серебро - 4253,68 грн;

платина - 237667,73 грн;

палладий - 219803,82 грн.



Напомним, на 21 июля были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 321174,26 грн;

серебро - 4195,2 грн;

платина - 239837,08 грн;

палладий - 225576,5 грн.



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