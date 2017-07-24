Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,81, максимальные - 25,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,83, максимальные - 25,89.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4354/0,4362, к 12:00 котировки составили 0,4314/0,4321.
Торги по евро начались с котировок 30,1514/30,1747, к 12:00 котировки составили 30,066/30,0867.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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