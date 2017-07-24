Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В понедельник, 24 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,87/25,89*, к 12:00 котировки составили 25,81/25,83

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,81, максимальные - 25,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,83, максимальные - 25,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4354/0,4362, к 12:00 котировки составили 0,4314/0,4321.



Торги по евро начались с котировок 30,1514/30,1747, к 12:00 котировки составили 30,066/30,0867.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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