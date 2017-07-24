Наличные курсы валют (данные на 15:00)

В понедельник, 24 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, вырос на 1,74 коп до 25,8037 грн

Фото: Getty Images

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,63 коп - до 26,999 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,75 грн, минимальный курс продажи - 25,83 грн.



Средний курс покупки наличного евро вырос на 4,37 коп - до 29,722 грн. Средний курс продажи евро вырос на 2,77 коп до 30,32 грн. Продать евро дороже можно за 29,95 грн, купить дешевле - за 30,05 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 4,3 коп и составляет 3,965 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,2 коп до 4,45 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,26 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,32 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*



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