Межбанк закрылся котировками доллара 25,795/25,815

В понедельник, 24 июля, торги по доллару США открылись котировками 25,87/25,89, к закрытию котировки составили 25,795/25,815

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,795, максимальные - 25,87. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,815, максимальные - 25,89.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4354/0,4362, к закрытию котировки составили 0,4288/0,4294.



Торги по евро начались с котировок 30,1514/30,1747, к закрытию котировки составили 30,0279/30,046.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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