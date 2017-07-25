Доллар на межбанке подорожал на 5 копеек

Во вторник, 24 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,795/25,815*, к 12:00 котировки составили 25,84/25,86

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,795, максимальные - 25,84. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,815, максимальные - 25,86.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4312/0,4318, к 12:00 котировки составили 0,4315/0,4323.



Торги по евро начались с котировок 30,0382/30,0615, к 12:00 котировки составили 30,1139/30,1346.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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