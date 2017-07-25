Наличные курсы валют (данные на 13:00)

Во вторник, 25 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 10,87 коп до 25,695 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 26,9617 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,77 грн, минимальный курс продажи - 25,85 грн.



Средний курс покупки наличного евро упал на 3,77 коп - до 29,6843 грн. Средний курс продажи евро упал на 4,9 коп до 30,271 грн. Продать евро дороже можно за 29,88 грн, купить дешевле - за 30,05 грн.



Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2 коп и составляет 3,945 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,421 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,32 грн.



Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*





USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,6950 25,9617 0,3945 0,4421 29,6843 30,2710 Медиана 25,7000 25,9500 0,4145 0,4400 29,7000 30,2500

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