Наличные курсы валют (данные на 13:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 26,9617 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,77 грн, минимальный курс продажи - 25,85 грн.
Средний курс покупки наличного евро упал на 3,77 коп - до 29,6843 грн. Средний курс продажи евро упал на 4,9 коп до 30,271 грн. Продать евро дороже можно за 29,88 грн, купить дешевле - за 30,05 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2 коп и составляет 3,945 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 2,9 коп до 4,421 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,32 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|USD
|RUB
|EUR
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|Средний курс
|25,6950
|25,9617
|0,3945
|0,4421
|29,6843
|30,2710
|Медиана
|25,7000
|25,9500
|0,4145
|0,4400
|29,7000
|30,2500
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